  3. Çin'de elektrikli araç üretimi ve satışları arttı
Çin'de elektrikli araç üretimi ve satışları, 2025'in 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin (CAAM) verilerine göre, Ocak-Ekim 2025 döneminde, "Yeni Enerji Aracı (NEV)" olarak adlandırılan, şarj edilebilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçlardan 13,02 milyon üretilirken 12,94 milyon adet satıldı.

Elektrikli araç üretimi yıllık bazda yüzde 33,1, satışlar yüzde 32,7 artarken elektrikli araçların toplam otomobil satışları içindeki payı yüzde 46,7'ye yükseldi.

Bu dönemde elektrikli araç ihracatı ise yüzde 90,4 artışla 2,01 milyona ulaştı.

Ekim ayında 1,72 milyona ulaşan NEV satışları, toplam yeni araç satışlarının yüzde 51,6'sını oluşturdu.

Ülkede ilk kez bir ayda NEV satışları, benzin ve motorinli araç satışlarını geride bıraktı.

Çin'de 2025'in 10 ayında otomobil üretimi yıllık yüzde 13,2 artışla 27,96 milyona, otomobil satışları ise yüzde 12,4 artışla 27,69 milyona çıktı.

Bu dönemde ülkenin otomobil ihracatı ise yıllık yüzde 15,7 artışla 5,62 milyon oldu.

