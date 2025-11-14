Çin'de emlak krizi alarm veriyor

Çin'deki emlak krizi Asya'daki bankaları zor durumda bırakıyor. Uzatma veya yeniden finansman anlaşmaları sağlanmazsa 1 milyar doların üzerinde gayrimenkul destekli kredi temerrüde düşme riski taşıyor.

Hong Kong merkezli geliştirici Parkview Group Ltd., cuma günü vadesi dolan 940 milyon dolarlık kredisi için bir yıllık uzatma talep ediyor. Konuya yakın kaynaklara göre, Tayvan merkezli Bank of Panhsin, perşembe günü itibariyle kendi payına düşen kısmı onaylamamıştı.

Özel sermaye şirketi Gaw Capital Partners liderliğindeki bir fon ise bu hafta 260 milyon dolarlık bir ödemeyi kaçırdı. Bu durum alacaklıları, tercihlerine göre temerrüt ilan edebilecekleri bir konuma getirdi.

HSBC, Hang Seng Bank, United Overseas Bank ve birkaç Tayvanlı borç veren dahil olmak üzere bankaları bir ikilemle karşı karşıya bıraktı. Son tarihleri sürekli uzatmak sektörün temel sorunlarını çözme yoluna gitmiyor ancak temerrüde zorlamak kayıplara yol açabilir. Bu durum alacaklılar arasında yeniden finansman stratejileri üzerine karmaşık tartışmalara neden oldu.