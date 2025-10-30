Çin’de emlak krizi bankaların karlarını baskıladı

Çin’in en büyük beş kamu bankasından dördü, üçüncü çeyrekte karlarını korurken, uzun süren emlak krizi ve zayıf imalat faaliyeti nedeniyle kar marjlarının baskı altında kaldığını bildirdi.

Varlık bakımından dünyanın en büyük bankası olan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), üçüncü çeyrekte net karını yüzde 3,29 artırdı. China Construction Bank (CCB) aynı dönemde yüzde 4,19, Agricultural Bank of China yüzde 3,7, Bank of Communications ise yüzde 2,46 oranında kar artışı açıkladı.

Analistler, kredi talebinin düşük seyrettiği ortamda bankaların ücret ve işlem gelirlerine daha fazla odaklandığını belirtiyor. ICBC’nin üçüncü çeyrekteki net işlem geliri 8 milyar yuan ile yıllık bazda yüzde 43 arttı. CCB’nin yılın ilk dokuz ayındaki faiz dışı gelirleri ise yüzde 19 yükseldi.

Ancak Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte son bir yılın en zayıf büyümesini kaydederken, eylül ayında imalat faaliyetleri altıncı ay üst üste daraldı. CCB, küresel büyümenin yavaşladığını, ticaret engellerinin arttığını ve para politikalarındaki belirsizliklerin sürdüğünü vurguladı.

Tüm bankalar net faiz marjında daralma bildirdi; CCB’nin marjı haziran sonundaki yüzde 1,40 seviyesinden eylül sonunda yüzde 1,36’ya geriledi.