  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin’de emlak krizi bankaların karlarını baskıladı
Takip Et

Çin’de emlak krizi bankaların karlarını baskıladı

Çin'in en büyük beş devlet bankasından dördü istikrarlı karlar bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin’de emlak krizi bankaların karlarını baskıladı
Takip Et

Çin’in en büyük beş kamu bankasından dördü, üçüncü çeyrekte karlarını korurken, uzun süren emlak krizi ve zayıf imalat faaliyeti nedeniyle kar marjlarının baskı altında kaldığını bildirdi.

Varlık bakımından dünyanın en büyük bankası olan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), üçüncü çeyrekte net karını yüzde 3,29 artırdı. China Construction Bank (CCB) aynı dönemde yüzde 4,19, Agricultural Bank of China yüzde 3,7, Bank of Communications ise yüzde 2,46 oranında kar artışı açıkladı.

Analistler, kredi talebinin düşük seyrettiği ortamda bankaların ücret ve işlem gelirlerine daha fazla odaklandığını belirtiyor. ICBC’nin üçüncü çeyrekteki net işlem geliri 8 milyar yuan ile yıllık bazda yüzde 43 arttı. CCB’nin yılın ilk dokuz ayındaki faiz dışı gelirleri ise yüzde 19 yükseldi.

Ancak Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte son bir yılın en zayıf büyümesini kaydederken, eylül ayında imalat faaliyetleri altıncı ay üst üste daraldı. CCB, küresel büyümenin yavaşladığını, ticaret engellerinin arttığını ve para politikalarındaki belirsizliklerin sürdüğünü vurguladı.

Tüm bankalar net faiz marjında daralma bildirdi; CCB’nin marjı haziran sonundaki yüzde 1,40 seviyesinden eylül sonunda yüzde 1,36’ya geriledi.

Küresel Ekonomi
Avrupa Merkez Bankası faizi kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası faizi kararını açıkladı
Avrupa'da ekonomi büyüdü, güven arttı
Avrupa'da ekonomi büyüdü, güven arttı
Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte durgun seyretti
Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte durgun seyretti
Fed’de “bekle-gör” havası: Faiz indirimi yeni yıla mı kaldı?
Fed’de “bekle-gör” havası: Faiz indirimi yeni yıla mı kaldı?
Japonya Merkez Bankası sabit kaldı
Japonya Merkez Bankası sabit kaldı
Nijerya ile Çinli şirket arasında 400 milyon dolarlık anlaşma
Nijerya ile Çinli şirket arasında 400 milyon dolarlık anlaşma