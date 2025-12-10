Çin’de enflasyon 21 ayın zirvesine çıktı

ING Global raporuna göre Çin’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasım ayında yıllık bazda yüzde 0,7 artarak ekimdeki yüzde 0,2 seviyesinden yükseldi. Bu artış, yıl boyunca tartışılan deflasyonist baskılara rağmen pozitif ivmenin güçlendiğine işaret ediyor. Raporda, 2025 yılı genelinde küçük bir pozitif okuma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

ING, enflasyonun Çin Merkez Bankası’nın gelecek yılki gevşeme politikalarını sınırlamasını beklemiyor. Çekirdek enflasyonun mevcut seviyelerde istikrarını koruması ve yükselişin büyük ölçüde gıda fiyatlarından kaynaklanması halinde politika alanının açık kalacağı vurgulandı.

Raporda ayrıca, 2026’da TÜFE’nin yeniden pozitif bölgeye dönmesinin beklendiği ifade edildi. Bu gelişmenin deflasyonda sıkışma endişelerini azaltacağı ancak daha az destekleyici bir GSYH deflatörü anlamına geleceği belirtildi.

2026’nın, yeni Beş Yıllık Plan döneminin ilk yılı olarak güçlü başlaması için yılın ilk aylarında yeni bir politika destek dalgası öngörülüyor. ING, bu çerçevede 2026’da 20 baz puanlık faiz indirimi beklentisini rapora yansıttı.