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Çin’de enflasyon 6 ayın en düşük seviyesine geriledi

Çin'de TÜFE, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 0,5 artarak son altı ayın en düşük artışını kaydetti.

Haber Merkezi
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Çin’de enflasyon 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
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Çin'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE), temmuz ayında yıllık bazda %0,5 artarak son altı ayın en düşük artışını kaydetti. TÜFE aylık bazda ise %0,1 geriledi.

Gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek TÜFE yıllık bazda %0,9 yükselirken, gıda fiyatları %1,5 düştü.

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) temmuzda yıllık bazda %3,5 arttı. Haziran ayındaki %4,1'lik artıştan yavaşlayan ÜFE, son üç ayın en düşük seviyesine gerilerken %3,8'lik piyasa beklentisinin de altında kaldı.

Analistler, fiyat göstergelerindeki yavaşlamayı düşük petrol fiyatları ve zayıflayan iç talebe bağlarken, petrol fiyatlarının seyrine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirtti.

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