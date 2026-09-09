Çin’de enflasyon ağustosta hızlandı

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Çin'de Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS) çarşamba günü açıkladığı verilere göre, üretici fiyat endeksi (ÜFE) ağustosta yıllık bazda yüzde 3,8 arttı.

Ekonomistlerin yüzde 3,6’lık artış beklentisini aşan ÜFE, temmuz ayındaki yüzde 3,5’lik yükselişin de üzerinde gerçekleşti. Temmuz verisi üç ayın en düşük artışına işaret etmişti.

Ekonomistler, ÜFE’deki toparlanmanın büyük ölçüde olumlu baz etkisi ve yükselen emtia maliyetlerinden kaynaklandığını belirtti.

Buna karşın, Pekin’in takas sübvansiyonları ve tüketimi desteklemeye yönelik diğer önlemlerinin etkisinin azalmasıyla hanehalkı talebinin zayıf kalmaya devam ettiği ifade edildi. İran savaşı da son aylarda petrol fiyatlarının sert yükselmesine neden oldu.

Tüketici enflasyonu yüzde 0,8’e yükseldi

Resmi verilere göre tüketici fiyatları (TÜFE) ağustosta yıllık bazda yüzde 0,8 yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi de yüzde 0,8’lik artış yönündeydi. Tüketici fiyatlarındaki artış temmuzdaki yüzde 0,5 seviyesinden hızlandı.

Gıda ve enerji fiyatları gibi oynak kalemler hariç tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE ise ağustosta yüzde 1 arttı. Çekirdek enflasyon temmuz ayında yüzde 0,9 seviyesindeydi.

Emtia ve yüksek teknoloji talebi etkili oldu

NBS Baş İstatistikçisi Dong Lijuan, verilere eşlik eden açıklamasında enflasyondaki toparlanmayı küresel emtia fiyatlarındaki oynaklık, mevsimsel gıda fiyatlarındaki artış ve yüksek teknoloji sektörlerinde yükselen taleple ilişkilendirdi.