Çin'de enflasyon hız kesti

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Çin’de üretici fiyatları enflasyonu, İran savaşının şubat ayı sonunda başlamasından bu yana ilk kez yavaşlarken, tüketici fiyatlarındaki artış da hız kesti.

Veriler, petrol fiyatlarındaki şokun yarattığı maliyet baskılarının azalmaya başladığına işaret etti.

Üretici enflasyonu yüzde 3,5'e geriledi

Ulusal İstatistik Bürosu’nun pazar günü açıkladığı verilere göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuz ayında yıllık bazda yüzde 3,5 yükseldi. ÜFE, haziran ayında yüzde 4,1 artmıştı. Temmuz verisi piyasa beklentilerinin de altında kaldı.

Bu, Çin’de ÜFE’nin üç yılı aşkın süren düşüşlerin ardından petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle mart ayında yeniden artıya geçmesinden bu yana görülen ilk yavaşlama oldu.

Tüketici fiyatlarındaki artış da yavaşladı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise hazirandaki yüzde 1’lik artışın ardından temmuzda yıllık bazda yüzde 0,5 yükseldi. Gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek TÜFE de yüzde 1’den yüzde 0,9’a geriledi.

Citigroup'tan deflasyon uyarısı

Citigroup ekonomistleri, “Çin’de deflasyon riskleri yeniden artıyor olabilir. Hem TÜFE hem de ÜFE beklentilerin altında kaldı. Bunun nedeni yalnızca enerji fiyatlarındaki düzeltme değil, aynı zamanda iç talepteki daha belirgin zayıflık.” değerlendirmesinde bulundu.

Çin, uzun süren rekor deflasyon döneminden çıkmış olsa da fiyatlardaki yukarı yönlü ivme hâlâ zayıf. İç tüketimdeki durgunluk, küresel petrol, çip ve metal fiyatlarındaki artış nedeniyle üreticilerin yükselen maliyetleri tüketicilere yansıtmasını sınırlıyor.