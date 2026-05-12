Çin’de enflasyon şoku: Maliyet baskısı tüketici fiyatlarını tetikliyor mu?

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin, 2026 yılının nisan ayını enflasyon cephesinde son yılların en dikkat çekici verileriyle kapattı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından paylaşılan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %1,2 oranında artarak piyasadaki yüzde 0,9'luk beklentiyi geride bıraktı. Mart ayındaki yüzde 1,0'lık seviyenin ardından gelen bu hızlanma, ülkede iç talebin canlandığına dair bir işaret olarak görülse de analistler, bu artışın arkasında maliyet itişli faktörlerin yattığı uyarısında bulunuyor.

Enerji şoku ve ulaşım maliyetlerindeki keskin artış

Enflasyondaki yukarı yönlü ivmenin temel kaynağı, Orta Doğu’da süregelen çatışmaların enerji fiyatları üzerindeki doğrudan etkisi oldu. Nisan ayında ulaşım maliyetleri yıllık bazda %4,6 artarken, akaryakıt fiyatlarındaki yıllık yükseliş %17,4 gibi radikal bir seviyeye ulaştı. Uluslararası petrol fiyatlarının 110 dolar sınırını aşması, Çin’in devlet planlama organını perakende benzin fiyatlarında artışa gitmeye zorladı. Bu durum, sadece bireysel tüketimi değil, lojistik ve üretim zinciri üzerinden tüm mal ve hizmet fiyatlarını yukarı yönlü baskılayan bir unsur olarak öne çıkıyor.

Üretici enflasyonunda 45 ayın zirvesi

Tüketici fiyatlarındaki artışı asıl besleyen kaynak ise fabrikalarda yaşanan maliyet patlaması oldu. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Nisan ayında yıllık bazda %2,8 artarak son 45 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Hammadde fiyatlarındaki bu sert yükseliş, Çinli üreticilerin kar marjlarını daraltırken, maliyetlerin nihai tüketiciye yansıtılması sürecini de hızlandırdı. Analistler, üretici fiyatlarındaki bu şahin tablonun, ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer majör merkez bankalarının sıkı duruş sergilediği bir dönemde ABD Merkez Bankası (Fed)'in manevra alanını kısıtlayabileceğini belirtiyor.

Gıda fiyatlarındaki düşüş ve talep zayıflığı paradoksu

Enflasyonun daha da yükselmesini engelleyen tek unsur, gıda grubundaki fiyat gerilemesi oldu. Özellikle domuz eti fiyatlarının yıllık bazda %15,2 oranında düşmesi, genel TÜFE rakamını aşağı çeken bir fren etkisi yarattı. Ancak gıda dışı enflasyonun yükselişi, ekonomideki fiyat baskısının genele yayılmaya başladığını kanıtlıyor. Bu noktada ekonomi dünyasının asıl merak ettiği soru; bu artışın sürdürülebilir bir ekonomik canlanmadan mı, yoksa sadece dış kaynaklı bir maliyet şokundan mı kaynaklandığıdır. Eğer iç talepte beklenen toparlanma gerçekleşmezse, artan fiyatların tüketici harcamalarını daha da baskılaması kaçınılmaz görünüyor.