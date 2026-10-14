Çin’de enflasyon verilerinde ayrışma: Tüketici enflasyonu zayıf kaldı

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Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde yıllık bazda yüzde 5 artarak yüzde 4,5 seviyesindeki piyasa beklentilerini aştı. Ağustosta yüzde 3,8 olan yıllık artış hızı, Haziran 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. ÜFE aylık bazda ise ağustostaki yüzde 0,4'lük artışın ardından yüzde 1,2 yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aynı dönemde yıllık bazda yüzde 0,9 artış kaydederek yüzde 1,0'lik piyasa tahminlerinin gerisinde kaldı. Aylık bazda yüzde 0,2 artan TÜFE, yüzde 0,3'lük öngörüyü karşılayamadı. Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık yüzde 1,0 seviyesinde yatay seyrederken; yıllık bazda yaklaşık yüzde 17 artış kaydeden akaryakıt fiyatları, manşet enflasyona yaklaşık 0,5 puanlık yukarı yönlü katkı sağladı.

Ekonomistler, maliyet yönlü baskıların ağırlıklı olarak Orta Doğu kaynaklı emtia arz şoklarından beslendiğini, özellikle yakıt işleme, kimya ve demir dışı metaller sektörlerinde sert fiyat artışları izlendiğini ifade etti. Zayıf hanehalkı talebinin tüketici fiyatlarını baskılaması sürerken, Pekin yönetimi ekonomik aktiviteyi desteklemek amacıyla kullanılmayan yerel yönetim tahvil kotalarından altyapı projeleri için 550 milyar yuan (yaklaşık 82 milyar dolar) tutarında ek kaynak tahsis etti.