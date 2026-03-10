Çin’de enflasyonun çifte yüzü: Tüketici fiyatları yükselirken üretici cephesi daralıyor

Çin’in enflasyon verileri, ekonominin farklı katmanlarında birbirine zıt yönlerde ilerleyen dinamikleri açığa çıkarıyor. Ulusal İstatistik Bürosu’nun açıklamasına göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda %1,3 oranında yükselerek son üç yılın zirvesine ulaştı. Bu artışın arkasında tatil sezonunun yarattığı yoğun talep, gıda fiyatlarındaki hareketlilik ve hizmet sektöründeki canlılık bulunuyor. Özellikle seyahat, konaklama ve eğlence harcamalarındaki artış, tüketici tarafında fiyatların yukarı yönlü ivme kazanmasına neden oldu.

Çin sanayisinde fiyat baskısı

Buna karşılık üretici fiyat endeksi (ÜFE) düşüşünü sürdürdü. İmalat sektöründe maliyetlerin gerilemesi, küresel talep zayıflığı ve hammadde fiyatlarındaki baskı, üretici cephesinde fiyatların aşağı yönlü seyretmesine yol açtı. Bu tablo, Çin ekonomisinin hem iç talep hem de dış ticaret açısından farklı yönlere çekildiğini gösteriyor. Bir yanda tüketici tarafında canlılık ve fiyat artışı, diğer yanda üretici tarafında süregelen daralma, politika yapıcıların dengeli bir yaklaşım geliştirmesini zorunlu kılıyor.

Ekonomi yönetiminde denge arayışı

Tüketici enflasyonundaki yükseliş, iç talebin gücünü yansıtırken; üretici fiyatlarındaki düşüş, sanayi ve ihracat odaklı sektörlerde kar marjlarını daraltıyor. Bu durum, küresel rekabet gücünü sınırlandırabilecek bir risk olarak öne çıkıyor. Çin’in ekonomi yönetimi, hem iç talebi destekleyecek hem de üretici tarafındaki zayıflığı dengeleyecek politikaları eş zamanlı olarak devreye almak zorunda.

Zıt yönlü enflasyon tablosu

Çin’de enflasyonun tüketici ve üretici cephesinde birbirine zıt yönlerde ilerlemesi, ekonominin kırılgan dengelerini bir kez daha ortaya koyuyor. Tatil sezonunun yarattığı geçici canlılık tüketici fiyatlarını yukarı taşırken, üretici fiyatlarındaki düşüş ülkenin sanayi ve ihracat gücünü sınayan bir tabloyu işaret ediyor.