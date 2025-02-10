Çin'de enflasyonun gerilemeye devam etmesi bekleniyor

Citigroup analistleri yayınladıkları notta, Çin TÜFE'sinin ocak ayında piyasa beklentilerini aştığını ancak şubat ayında derin bir düşüş kaydedebileceğini belirttiler.

Ay Yeni Yılı'nın şubat ayına denk geldiği bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla bu yıl ocak ayının sonlarında yüksek bir baz olduğuna işaret eden analistler, “Önümüzdeki birkaç ay TÜFE için çok inişli çıkışlı bir seyir izleyebilir. CNY sonrası şubat ayında mevsimsel talebin azalmasıyla fiyatlarda hızlı bir yumuşama görülebilir” değerlendirmesini yaptılar.

Analistler, mart ayında bir toparlanma olsa da bunun tüketici talebine bağlı olacağını da eklediler.

Barclays ekonomistlerine göre de Çin’de tüketici fiyatları enflasyonu, tatil artışları azaldıkça daha uzun süre düşük kalmaya devam edecek.

Ekonomistler, tarife artışları, yapısal engeller ve gelişmiş piyasalar benzeri talep yönlü teşviklerin yokluğu nedeniyle 2025 TÜFE enflasyonunu %0,4 olarak görüyor. ABD-Çin ticaret savaşının, ihracat üzerindeki baskı Çin'in kapasite fazlası sorunlarını daha da kötüleştireceğinden, dengeli bir şekilde deflasyonist bir etkiye sahip olacağını düşünüyorlar.

Enflasyon artışın kısa ömürlü olması bekleniyor

Capital Economics'e göre, Çin'in manşet TÜFE enflasyonu geçen ay son beş ayın en yüksek seviyesine çıktı, ancak teşviklerden kaynaklanan artış muhtemelen kısa ömürlü olacak.

Ekonomist Zichun Huang, ocak ayındaki artışı, hükümetin tüketimi artırma çabaları ve daha geniş mali destekle beslenen önceki çeyrekteki güçlü talebin gecikmeli etkisine bağladı.

Bununla birlikte Capital Economics, arz ve talep arasındaki temel dengesizliğin hala çözülememiş olması nedeniyle, araştırma şirketi enflasyonun tekrar düşmesini bekliyor.

Huang, ekonomide süregelen yapısal dengesizliklerin 2025 yılı ve sonrasında enflasyonu düşük tutmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Capital Economics, tüketici fiyat enflasyonunun 2025 ve 2026 yıllarında ortalama %0 civarında olacağını ve konsensüs beklentilerinin oldukça altında kalacağını tahmin ediyor.