Çin'de faiz değişmedi
Çin Merkez Bankası, borç verme gösterge faiz oranını değiştirmedi.
Çin Merkez Bankası, eylül ve ekim aylarının ardından kasım ayında da borç verme gösterge faiz oranını (LPR) değiştirmedi.
Çin MB, piyasa beklentilerine paralel olarak 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,65 ve 5 yıl vadeli faizi yüzde 4,30 seviyesinde tuttu.
MUFG Bank finansal piyasalar baş analiste Marco Sun yaptığı değerlendirmede, Çin MB'nin 5 yıl vadeli LPR'yi gelecek birkaç ayda 10, 15 baz puan düşürmesi olasılığı bulunduğunu belirtti.
ANZ'nin Çin stratejisti Xing Zhaopeng de yaptığı değerlendirmede, "5 yıllık LPR'nin gayrimenkul piyasasındaki daralmanın üstesinden gelinmesi için Aralık ayında 5 baz puan düşürülmesi olasılığı var" dedi.