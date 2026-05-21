Çin'de genç işsizliği nisan ayında düştü: Veriler gerçeği ne kadar yansıtıyor?

Küresel ekonominin üretim merkezi konumundaki Çin Halk Cumhuriyeti'nde, son dönemin en kritik sosyal ve ekonomik sorunlarından biri olarak kabul edilen genç işsizliğinde nisan ayı verileriyle birlikte sınırlı bir nefes alma dönemi kaydedildi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından kamuoyuyla paylaşılan resmi raporlara göre, okul dışındaki 16-24 yaş grubunu kapsayan kentleşmiş genç nüfustaki işsizlik oranı nisan ayında %16,3 seviyesine kadar çekildi. Mart ayında %16,5 olarak kayıtlara geçen oranla kıyaslandığında gözlenen bu aşağı yönlü hareket, merkezi hükümetin üniversite mezunlarına yönelik iş yeri teşviklerinin ve kamu istihdam programlarının bir sonucu olarak yorumlanıyor. Buna rağmen, ulaşılan bu rakamın iş gücü piyasasındaki reel baskıyı ve gençlerin istihdam süreçlerinde yaşadıkları kronik tıkanıklıkları ne derece hafiflettiği sorusu ekonomi gündemindeki ağırlığını korumaya devam ediyor.

Hesaplama yöntemi değişti: Rakamlar tablonun tamamını gösteriyor mu?

Yakından takip edilen bu verilerin arka planında, Çin'in resmi veri açıklama modelinde gerçekleştirdiği yapısal güncellemeler en önemli tartışma odağını oluşturuyor. Genç işsizlik oranının %21,3 ile tarihi bir rekora ulaştığı dönemin ardından veri akışını aylarca askıya alan Pekin yönetimi, istatistiklerin sunum biçimini değiştirerek iş aramayan aktif öğrenci nüfusunu hesaplama alanından tamamen izole etmişti. Doğrudan eğitim hayatının içinde olan milyonlarca gencin veri setinden çıkarılmasıyla elde edilen bu yeni %16,3'lük tablo, kentsel alanlarda istihdam bekleyen gençlerin gerçek sayısını tam olarak yansıtmadığı gerekçesiyle mesafeli karşılanıyor. Piyasadaki reel dinamikler incelendiğinde, üniversitelerden mezun olan gençlerin sayısının her yıl katlanarak artması, kağıt üzerindeki bu iyileşmenin

Sektörel daralma ve yeni mezunların istihdam piyasasındaki yeri

Nisan ayındaki dönemsel düşüşe rağmen, Çin ekonomisinin omurgasını oluşturan yapısal sorunlar genç nüfusun nitelikli iş alanlarına erişimini zorlaştıran temel unsur olmayı sürdürüyor. Ülkede lokomotif güç sayılan gayrimenkul sektöründe yaşanan kalıcı durgunluk, teknoloji ve eğitim holdinglerine yönelik geçmiş yıllarda getirilen katı regülasyonların piyasadaki soğuma etkileri ve zayıf seyreden iç tüketim eğilimi, büyük şirketlerin yeni beyaz yakalı pozisyonları açmasını doğrudan engelliyor. Kamu otoritesinin imalat sanayisini ve yapay zeka odaklı yüksek teknoloji yatırımlarını destekleyerek genç iş gücünü absorbe etme çabalarına rağmen, mevcut ekonomik büyüme hızı her yıl sektöre dahil olan milyonlarca yeni mezunun nitelikli iş beklentisini tam anlamıyla karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu durum, piyasada hammadde ve iş gücü arzı dengelenmeye çalışılsa dahi genç nüfustaki istihdam krizinin uzun vadeli bir ekonomik mücadele alanı olarak kalacağını gösteriyor.