Çin’de genç işsizlik alarm veriyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), mart ayına ilişkin yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre, nüfusun çalışma çağının başlangıcındaki 16-24 yaş grubunda işsizlik oranı şubatta yüzde 16,1 iken martta yüzde 16,9 oldu.

Genç işsizlik oranı, önceki 6 aydaki gerilemenin ardından martta yeniden arttı. 16-24 yaş grubundaki işsizlik, Eylül 2025'te yüzde 17,7'ye, Ekim 2025'te yüzde 17,3'e, Kasım 2025'te yüzde 16,9'a, Aralık 2025'te yüzde 16,5'e, Ocak 2026'da yüzde 16,3'e ve Şubat 2026'da yüzde 16,1'e gerilemişti.

UİB, geçen hafta genel işsizlik oranının martta yüzde 5,4 olduğunu bildirmişti.

Genç işsizlik, genel işsizlikten yüksek

Ülkede genç nüfustaki işsizlik oranı, uzun süredir genel işsizlik oranının oldukça üzerinde seyrediyor.

UİB, genç işsizliğin Temmuz 2023'te yüzde 21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı durdurmuştu. Aralık 2023'te ise öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni hesaplama yöntemine geçilmişti.

Ağustos 2025'te yüzde 18,9'a ulaşan genç işsizlik oranı, yeni hesaplama yöntemine geçilmesinin ardından kaydedilen en yüksek seviyede olmuştu.

Çin'de 2026 yazında yaklaşık 12,7 milyon öğrencinin mezun olacağı tahmin ediliyor.

Genç işsizlik oranının yüksek seyretmesi, ülkede iç ekonomik sorunlar ile dış belirsizliklerin yeni istihdam üzerindeki olumsuz etkisinin sürdüğüne işaret ediyor.