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Çin'de genç işsizlik oranı azalma eğilimde

Çin'de genç işsizlik oranı, genel işsizliğe kıyasla yüksek seyrini sürdürse de son 3 ayda azalma eğilimine girmiş durumda.

Haber Merkezi
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Çin'de genç işsizlik oranı azalma eğilimde
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Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Kasım 2024 dönemi yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı.

Buna göre, 16-24 yaş grubunda işsizlik oranı ekim ayında yüzde 17,1 iken kasımda 16,1'e gerildi.

Ağustosta yüzde 18,8 ile bu yılın en yüksek seviyesini gören genç işsizlik oranının eylülde 17,6'ya, ekimde ise 17,1'e gerilemiş olması dikkati çekmişti.

Ülkede, genel işsizlik oranı yüzde 5 civarındayken, genç işsizlik bunun oldukça üzerinde seyrediyor.

Ulusal İstatistik Bürosu, 16-24 yaş aralığındaki nüfusta işsizliğin Temmuz 2023'te yüzde 21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı bırakmıştı.

Aralık 2023'te öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni hesaplama yöntemine geçilmişti.

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