Çin'de genç işsizlik oranı eylülde geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayınladığı verilere göre, öğrenciler hariç 16-24 yaş arasındaki işsizlik oranı geçen ay yüzde 17,6 seviyesine indi. Bu oran, milyonlarca üniversite mezununun iş piyasasına girdiği ağustos ayındaki yüzde 18,8'lik zirveden gerilemeyi gösteriyor.

Bu, geçen hafta yayınlanan ve genel işsizlik oranının eylül ayında yüzde 5,1 olduğunu gösteren rakamlarla uyumlu. İşsizlik oranı ağustos ayında yüzde 5,3 seviyesindeydi.

İşgücü rakamları, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin Temmuz-Eylül döneminde bir yıl öncesine göre yüzde 4,6'lık bir büyüme bildirmesinin ardından geldi. Bu, beklentilerden biraz daha iyi bir rakam olmasına rağmen, yine de altı çeyrekteki en yavaş tempoya işaret etti.

Çin İstatistik Bürosu, rakam geçen yıl haziran ayında rekor seviye olan yüzde 21,3'e çıktıktan sonra genç işsizlik oranının yayınlanmasını askıya almıştı. Büro, bu yıl ocak ayında verileri yayınlamaya yeniden başladı, ancak metodolojiyi okullara kayıtlı öğrencileri hariç tutarak revize etti. Ekonomistler, bu değişikliğin ölçütü daha az güvenilir hale getirdiğini söylüyor.