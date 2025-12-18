Çin’de genç işsizlik oranı geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun açıkladığı verilere göre, üniversite öğrencileri hariç 16-24 yaş grubundaki işsizlik oranı kasım ayında yüzde 16,9 oldu. Bu oran ekimde kaydedilen yüzde 17,3 seviyesinden gerileme gösterdi.

Veriler, 25-29 yaş aralığındaki işsizlik oranının öğrenciler hariç yüzde 7,2 ile ekim ayındaki seviyesini koruduğunu ortaya koydu. 30-59 yaş grubunda ise işsizlik oranı yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

Açıklanan rakamlar, genç işsizliğinde sınırlı bir iyileşmeye işaret ederken, orta yaş gruplarında istihdam koşullarının daha istikrarlı seyrettiğini gösterdi.