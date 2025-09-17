Çin'de genç işsizlik oranı rekor tazeledi

Ulusal İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, 16-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranı %18,9'a yükseldi.

Temmuz ayındaki %17,8'lik oranın üzerinde seyreden bu artış, Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun öğrencileri istatistiklerden hariç tutan yeni metodolojisi kapsamında kaydedilen bir önceki zirve olan %18,8'i aştı. Büronun, Haziran 2023'te %21,3'e ulaşan genç işsizlik oranı verilerini askıya almasının ardından Aralık 2023'ten bu yana yeni metodolojiyle açıklanan bu rakamlar, yaz mezuniyet sezonunda yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor.

Ağustos ayında, tüm yaş gruplarındaki kentsel işsizlik oranı da temmuz ayındaki %5,2'den hafifçe artarak %5,3 olarak gerçekleşti.