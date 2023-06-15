Çin’de genç işsizlik yeni bir rekor kırdı

Çin’de genç işsizlik mayıs ayında yeni bir rekora imza attı.

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından perşembe günü açıklanan verilere göre, Çin'in genç işsizliği mayıs ayında rekor seviyeye yükselirken, önemli veriler beklentileri karşılayamadı.

16-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranı mayıs ayında %20,8'e yükselerek rekorunu tazeledi. Böylece nisan ayındaki en yüksek seviyenin üzerine çıktı. Şehirlerdeki her yaştan insan için işsizlik oranı mayıs ayında % 5,2 oldu.

Bu arada Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (PBoC) faizleri düşürmesinin ardından Asya-Pasifik borsaları ralli yaptı.

Faiz aşağı borsa yukarı

PBoC’nin yavaşlayan ekonomik büyüme karşısında orta vadeli politika faizini düşürmesi ve ABD Merkez Bankası Fed’in faizi sabit tutmasının ardından Asya piyasalarında hisse senetleri yükselişe geçti.

Hong Kong gösterge Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükselirken Şangay ve Shenzhen'de listelenen hisse senetlerinden oluşan CSI 300 yüzde 0,5 değer kazandı. Japon Topix yüzde 0,5 yükseldi. Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi de yüzde 0,2 prim yaptı.

Asya piyasalarının yeşile dönmesi, PBoC'nin orta vadeli borç verme oranını 0,1 puan düşürerek yüzde 2,65'e çekmesinin ardından geldi.