Çin’de genç nüfusta zayıflık sürüyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, öğrenci olmayan 16-24 yaş grubundaki işsizlik oranı Aralık ayında yüzde 16,5 seviyesinde gerçekleşti. Veriler, genç nüfusta işgücü piyasasındaki zayıflığın sürdüğüne işaret etti.

25-29 yaş grubunda işsizlik oranı aynı dönemde yüzde 6,9 olarak kaydedildi. Daha geniş çalışma çağını kapsayan 30-59 yaş aralığında ise işsizlik oranı yüzde 3,9 seviyesinde ölçüldü.