Çin’de gıdacı bile enerji depolama işine giriyor

HİLAL SARI

Çin’de yeni enerjili araç (NEV) sektörünün hızla büyümesi, gıda üreticisinden teknoloji startup’ına bir çok şirketi ülkenin hızla büyüyen enerji depolama sektörüne akın etmesiyle sonuçlanıyor. Veri sağlayıcısı Aiqicha’ya göre Çin’de son üç yılda enerji depolama şirketi olarak ticari sicil kaydı yaptıran şirket sayısı iki katının da üzerine çıkarak 109 bine yaklaştı.

Bunun başlıca sebebi Çin’in en hızlı büyüyen NEV pazarı olması. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı’ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Çin 20 milyonuncu NEV’ini üreterek dünya çapında bir rekora imza attı. 20 milyonuncu NEV Guangdong eyaletinin başkenti Guangzhou’daki GAC Aion New Energy Automobil Co şirketinin üretim bandından çıktı ve bu önemli kilometre taşı için tesiste bir tören de düzenlendi. Törende konuşan Çin Otomobil Üreticileri Derneği CAAM Genel Sekreteri Fu Bingfeng, bu rekora ilişkin yaptığı açıklamada “NEV sektörünün artık geniş ölçekli ve yüksek kaliteli yeni bir aşamaya girdiğini ve artık sektörün Çin’in modern sanayi sisteminin önemli bir parçası haline geldiğini” vurguladı.

GAC Group CEO’su Feng Xingya Çin’in ilk NEV projesine 1992 yılında başladığını ve ülkenin NEV sektörünün muazzam bir başarıya imza attığını belirterek, mevcut üretim ve satış hacimlerinin sekiz yıldır dünya çapında lider olduğunu da hatırlattı. Çin bu yılın ilk beş ayında 3 milyondan fazla NEV üretirken, toplam satış ise 2,94 milyon oldu. CAAM vevrilerine göre NEV üretimi ilk beş ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,8 artarken, satış ise yüzde 46,8 arttı.

“Sektör zaten vardı ama seksi değildi”

Hangzhou merkezli danışmanlık şirketi 2060 Advisory kurucusu Yijing Wang, Financial Times’a yaptığı açıklamada “batarya teknolojileri ve projelerine yatırım yapan girişimcilerin, devlet destekli ve özel sektör yatırımcılarının sayısında ‘dramatik’ bir artış olduğunu ve adeta akın ettiklerini” belirtiyor ve ekliyor: “Bu değişime sadece iki üç yıldır tanık oluyoruz. Bu sektör zaten vardı ama seksi değildi”.

Gıda şirketi lityum batarya üretecek

Çin’in en büyük püre edilmiş gıda üreticisi Nanfang Black Sesame Group, mart ayında yaptığı açıklamada yavru şirketi Jiangxi Xiaohei Xiaomi Food’un iş planını gıdadan enerji depolamaya kaydıracağını ve bir lityum batarya üretim tesisine 490 milyon dolar yatırım yapacaklarını duyurdu. 2060 Advisory’den Wang, Çin’deki bir çok iş insanının Şi’nin iklim kriziyle mücadeleye ilişkin taahhütleri sayesinde sektöre girmeyi cazip bulduğunu da aktarıyor.

Fazla kapasite yabancı yatırımcı için hala risk

Öte yandan bazı uzmanlar “fazla kapasitenin halen en önemli risk olduğu” görüşünde. Bernstein analisti Neil Beveridge FT’ye yaptığı açıklamada Çin’in batarya değer zincirine giriş yapmak isteyen yatırımcılar için aşırı kapasite hala en büyük risk” diyor. Öte yandan Çin’deki ölçek ve teknoloji Beveridge’e göre sektörde sadece bir grup şirketin uzun vadede başarılı olmasına imkan sağlayacak.

ABD pazarını kaybetti ama Avrupa’da lider

Ayrıca Beveridge ABD’de Çin’in temiz teknolojilerine bağımlılığın azaltılması için atılan adımların da yatırımcıları endişelendirdiğini aktarıyor: “Çin ABD pazarını kaybetmiş olsa da, diğer pazarlarda hala hakim güç ve Avrupa’da en büyük oyuncu olmaya devam edecek”.

Sektör 7 trilyon dolar yatırım çekecek

Enerji depolama sektörü Çin’in Devlet Başkanı Şi Cinping’in de açıkladığı ve 2060 itibariyle emisyonları sıfıra indirmek hedefinin ana unsurlarından biri. ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Çin’in enerji politikalarıyla daha da hızlanan enerji depolama sektörüne 2040’a kadar 7 trilyon dolardan fazla altyapı yatırım yapılabileceğini öngörüyor.

Batarya enerjisinin payı 70 kat artacak

Batarya teknolojileri dünyanın en fazla karbon emisyonunu gerçekleştiren ekonomilerden biri olan Çin’in kömür kullanımını azaltmasını destekliyor. Ayrıca ülkede çok büyük güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları da yapılıyor. Batarya teknolojileri yenilenebilir enerji kaynaklarından yeterli elektrik üretilemediği durumlarda kritik önem taşıyor. Geçtiğimiz yıl yaz döneminde Çin’in hidroelektrik santrallerinde de kuraklık nedeniyle elektrik üretimi önemli derecede sekteye uğramıştı.

Goldman Sachs tahminlerine göre Çin’in 2030 itibariyle 520 gigawatt depolanmış enerjiye ihtiyacı olacak ve banka bunun 410 gigawattının bataryalardan geleceği görüşünde. Bu da 2021 yılına göre batarya depolama düzeyinin 70 kat artacağı anlamına geliyor. Goldman Sachs Asya-Pasifik doğal kaynaklar ve temiz teknolojiler araştırma ekibinin başında yer alan Nikhil Bhandari, enerji depolama sektörünün Çin’de 7-24 yenilenebilir enerji kullanılabilmesinin önünü açacağı görüşünde.