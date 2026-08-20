Çin'de gösterge kredi faizleri 15'inci ayda da değişmedi

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Bir yıl vadeli kredi ana faiz oranı (LPR) yüzde 3,00, beş yıl vadeli LPR ise yüzde 3,50 seviyesinde korundu. Reuters'ın 25 piyasa katılımcısıyla yaptığı ankette tüm katılımcılar her iki faiz oranında da değişiklik beklemiyordu.

Karar, Çin ekonomisinde üçüncü çeyreğin başında ivme kaybına işaret eden verilerin ardından geldi. Çin ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 4,3 büyüyerek hükümetin 2026 yılı için belirlediği yüzde 4,5-5,0 büyüme hedefinin altında kaldı.

Yeni faiz indirimi yerine mali destek öne çıkabilir

Temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi, perakende satışlar ve kredi verileri iç talepteki zayıflığın sürdüğüne işaret ederken, yeni yuan kredileri temmuzda rekor daralma kaydetti.

Bazı ekonomistler tüketim ve yatırımlardaki zayıflığın ileride faiz indirimi ihtimalini artırdığını belirtirken, ihracatın dayanıklı kalması halinde politika yapıcıların para politikasından çok bütçelenmiş altyapı harcamalarının hızlandırılması gibi mali desteklere ağırlık verebileceğini değerlendiriyor.

PBOC son dönemde geleneksel politika faizlerini düşürmek yerine yapısal araçlar ve kısa vadeli likidite operasyonlarını kullanıyor. Merkez bankası geçen ay gecelik ters repo işlemlerini de devreye aldı.

Barclays: 2026 boyunca faiz indirimi beklemiyoruz

Barclays, PBOC'nin ikinci çeyrek Para Politikası Uygulama Raporu'nun merkez bankasının politika faizleri veya zorunlu karşılık oranında indirime gitmek için acele etmediğine işaret ettiğini belirtti.

Kurum, bu nedenle 2026 boyunca politika faizlerinin değişmeden kalmasını beklediğini açıkladı. Yuanın son dönemde güçlenmesinin para politikasında gevşeme alanını artırmasına rağmen, bankaların net faiz marjlarının rekor düşük seviyelerde bulunmasının yeni faiz indirimleri için hareket alanını sınırladığı ifade edildi.