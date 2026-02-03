Çin’de güneş enerjisi kömürü geride bırakıyor

Bu yıl Çin’in toplam elektrik tüketiminin geçen yıla göre yüzde 5 ile yüzde 6 aralığında artacağı bildirildi.

Çin Elektrik Konseyi (CEC) tarafından dün yayımlanan elektrik arz-talep görünümü raporunda, bu yıl Çin’in makro ekonomisinin yine istikrarlı büyümeyi koruyacağı ve bunun elektrik tüketim ihtiyacının hızla artmasını sağlayacağı öngörüldü.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre raporda, 2026 yılında Çin’in gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 5 civarında büyümeye devam etmesi halinde, ülkedeki toplam elektrik tüketiminin yüzde 6 oranında artabileceği ve 11 trilyon kilovatsaate ulaşabileceği tahmin edildi. Ayrıca, güneş enerjisi kurulu gücünün ilk kez kömür enerjisi kurulu gücünü aşacağı ve yıl sonuna kadar rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünün toplamın yarısını oluşturacağı belirtildi.

Raporda, büyük çaplı aşırı hava durumu dışında farklı kesimlerdeki elektrik arz-talep dengesinin korunacağı ifade ediliyor.