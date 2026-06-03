Çin'de hizmet sektörü 3 ayın en hızlı büyümesini kaydetti

Veri, pazar günü açıklanan resmi anketle de uyumlu bir görünüm ortaya koydu. Resmi veriler, nisan ayında daralan hizmet faaliyetlerinin mayısta yeniden büyüme bölgesine geçtiğini göstermişti. Resmi hizmet faaliyet endeksi nisandaki 49,6 seviyesinden mayısta 50,3'e yükseldi.

Özel sektör anketine göre yeni işler mayıs ayında son üç ayın en hızlı artışını kaydetti. Bu artışta talepteki iyileşme, iş modellerindeki yenilikler ve yeni müşteri kazanımları etkili oldu. Nisan ayında daralan yeni ihracat işleri de mayısta yeniden büyümeye geçti.

Hizmet sağlayıcılar, artan birikmiş işlere yanıt olarak dört ay sonra ilk kez istihdam artırdı. Girdi maliyetlerindeki enflasyon ise petrol ve yakıt fiyatlarındaki yükseliş, artan tedarik maliyetleri ve ücretlerdeki artışın etkisiyle Ekim 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Şirketlerin gelecek 12 aya ilişkin faaliyet beklentileri pozitif kalırken, Bileşik Üretim Endeksi nisandaki 53,1 seviyesinden mayısta 54,0'a yükseldi.