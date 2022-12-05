Çin'de hizmet sektörü aktivitesi 6 ayın dibinde
Çin'de hizmet sektörü aktivitesi 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Çin'de hizmet sektörü aktivitesi kasım ayında, uygulanan COVID tedbirlerinin talebi düşürmesine bağlı olarak, son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Caixin/S&P Global hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi kasım ayında, ekim ayındaki 48,4 puandan 46,7 puana geriledi. Endeks son 3 aydır 50 puan olan başa baş seviyesinin altında kalarak daralmaya işaret ediyor.
Caixin/S&P anketine göre gelecek 12 aya ilişkin görünüme güvenin son 8 ayın en düşük seviyesine gerilemesine bağlı olarak kasım ayında işten çıkarmalar hızlandı.
İşten çıkarma oranı anketin yapılmaya başlandığı kasım 2005'ten bu yana görülen en hızlı artışını yaşadı.
Kasım ayında Caixin/S&P bileşik PMI, ekim ayındaki 48,3 puandan 47,0 puana indi.