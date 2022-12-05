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Çin'de hizmet sektörü aktivitesi 6 ayın dibinde

Çin'de hizmet sektörü aktivitesi 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Haber Merkezi
Foreks
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Çin'de hizmet sektörü aktivitesi kasım ayında, uygulanan COVID tedbirlerinin talebi düşürmesine bağlı olarak, son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Caixin/S&P Global hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi kasım ayında, ekim ayındaki 48,4 puandan 46,7 puana geriledi. Endeks son 3 aydır 50 puan olan başa baş seviyesinin altında kalarak daralmaya işaret ediyor.

Caixin/S&P anketine göre gelecek 12 aya ilişkin görünüme güvenin son 8 ayın en düşük seviyesine gerilemesine bağlı olarak kasım ayında işten çıkarmalar hızlandı.

İşten çıkarma oranı anketin yapılmaya başlandığı kasım 2005'ten bu yana görülen en hızlı artışını yaşadı.

Kasım ayında Caixin/S&P bileşik PMI, ekim ayındaki 48,3 puandan 47,0 puana indi.