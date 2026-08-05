Çin'de hizmet sektörü büyümesi 2 yılın en düşük seviyede

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S&P Global tarafından hazırlanan RatingDog Çin Genel Hizmetler Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), hazirandaki 54,1 seviyesinden temmuzda 50,4'e geriledi. Endeks, büyüme ile daralma arasındaki sınır olan 50 seviyesinin üzerinde kalırken, resmi veriler hizmet faaliyetinin daralma bölgesine geçtiğine işaret etmişti.

Toplam faaliyet ile yeni işlerdeki büyüme ikinci ay üst üste yavaşladı. Yeni işlerdeki artış, zayıflayan iç talebin etkisiyle mart ayından bu yana en düşük hızına indi.

Hizmet ihracatı üçüncü ay artarken, yeni ihracat işleri hazirandaki yılın en yüksek seviyesinden gerilemesine rağmen 52,0 ile büyüme bölgesinde kaldı. Bu seviye, yılın en yüksek ikinci verisi oldu.

Hizmet şirketleri istihdamı üçüncü ay üst üste artırdı ancak işe alım hızı hazirana göre yavaşladı. İstihdamdaki artışın iş hacmindeki genişleme, yükselen proje yükü ve yeni hizmetlerin devreye alınmasından kaynaklandığı belirtildi.

Birikmiş işler dokuzuncu ay üst üste artarak 2023'ten bu yana en uzun yükseliş dönemini kaydetti. İş dünyası güveni pozitif kalmasına rağmen Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

İmalat ve hizmet sektörlerini birlikte izleyen Bileşik Üretim Endeksi ise hazirandaki 53,6'dan temmuzda 50,8'e düştü.

RatingDog Kurucusu Yao Yu, hizmet PMI'ının kısa vadede büyüme bölgesinde kalmasının beklendiğini, ancak toparlanma hızının iç talebin ve iş dünyası güveninin gücüne bağlı olacağını belirtti.