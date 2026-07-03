Çin'de hizmet sektörü büyümesi haziranda hafif yavaşladı

Çin'de özel sektör tarafından hazırlanan hizmet sektörü göstergesi, haziran ayında faaliyetlerin güçlü seyrini koruduğunu ancak büyüme hızının hafif yavaşladığını gösterdi.

RatingDog Çin Genel Hizmetler Satın Alma Yöneticileri Endeksi, mayıs ayındaki 54,4 seviyesinden haziranda 54,1'e geriledi. Endeksin 50 seviyesinin üzerinde kalması sektörde büyümenin sürdüğüne işaret etti.

Özel sektör göstergesi, hizmet faaliyetlerinde haziran ayında bir önceki aya göre hafif hızlanma gösteren resmî veriden ayrıştı.

Toplam yeni siparişler haziranda artmaya devam etti ancak büyüme hızı sınırlı ölçüde yavaşladı. Yeni ihracat siparişleri ise ikinci ay üst üste yükseldi ve Ekim 2024'ten bu yana en hızlı artışını kaydetti.

Yeni iş hacmindeki güçlü büyüme, hizmet sağlayıcılarını istihdamlarını artırmaya yöneltti. Böylece sektörde istihdam, 2024'ten bu yana ilk kez iki ay üst üste yükseldi.

İşe alım hızı da Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Artan yeni iş hacminin etkisiyle hizmet şirketleri haziran ayında satış fiyatlarını yükseltti. Böylece fiyatlar şubat ayından bu yana ilk kez artarken, enflasyon hızı Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.