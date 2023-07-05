Çin'de hizmet sektörü PMI geriledi

Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in Çin Genel Hizmetler Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda önceki aya göre 3 puan azalarak 53,9'a geriledi.

Söz konusu düşüşe karşın endeksin, ekonomik faaliyetlerde genişleme ile daralmayı ayıran 50 puan eşik değerinin üzerinde art arda 6. ayında kalması dikkati çekti.

Endekste, 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerde artışa, altındaki değerler ise azalmaya işaret ediyor.

Çin'de hizmet sektöründe faaliyet gösteren 400'den fazla şirketin satın alma yöneticilerine gönderilen anketlerin sonuçlarına göre hazırlanan endeks, sektörün ekonomik faaliyetlerinin barometresi olarak görülüyor.

Bu arada, geçen hafta Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) açıkladığı imalat sanayi PMI, haziranda bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 49'a çıksa da daralma eşiğini aşamamıştı. Böylece ülkede imalat sektörlerdeki öncü ekonomik faaliyet verileri, 3 aydır büyüme eşiğinin altında seyrediyor.

İlk çeyrekte beklentilerin üstünde büyüme kaydeden dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin, ikinci çeyrekte hız kaybetti.

Çin, ikinci çeyreğe ilişkin büyüme verilerini bu ayın ortasında açıklayacak.