Çin'de iç tüketim hızlanıyor

Çin Ulusal Radyosu tarafından yayımlanan bilgiye göre, Çin’de iç tüketim iki ayda yüzde 14.5 artış gösterdi.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Li Chunlin yaptığı açıklamada, nihai tüketimin ekonomik büyümenin kalıcı itici gücü olduğunu ifade etti. Li Chunlin, Çin'in tüketim pazarının hızlı bir toparlanma eğilimi gösterdiğini, bölgeler arasındaki nüfus akışının daha sık hale gediğini, eyaletler arası seyahat ve turizmin önemli ölçüde arttığını ve yemek, kültür, eğlence ve diğer sektörlerin hızla toparlandığını belirtti.

Li Chunlin, Bahar Bayramı ve Fener Bayramı gibi geleneksel bayram tatilleriyle birlikte yılbaşında tüketimin iyi bir başlangıç gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Li, Bahar Bayramı sırasında iç turizm geliri ve tekil seyahat kişi sayısının bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 23,1 artışla sırasıyla 375,8 miyar yuan ve 308 milyona çıktığını, bu iki sayının 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 73 ve 89'u bulduğunu belirtti.

Çin'in tüketime bağlı sektörlerin gelirinin yüzde 12,2 ve fiziksel ürünlerin yurt içi online perakende satışlarının yüzde 14,5 arttığını dile getiren Li Chunlin, bu yılın başından bu yana tüketimin hızla toparlandığına işaret etti.

Li Chunlin, mevcut durumda tüketimin serbest bırakılmasını kısıtlayan bazı belirsiz unsurların yavaş yavaş ortadan kaldırıldığını ve tüketim potansiyelinin hızla ortaya çıkmasıyla birlikte bu yılın ilk yarısında tüketim alanındaki temel göstergelerin büyüme hızının kademeli olarak artmasının beklendiğini ifade ederek "Tüm yıla bakıldığında tüketimin, ekonomik büyümenin temelini oluşturacak" dedi.