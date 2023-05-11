Çin'de iki yılın en düşük enflasyonu

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Nisan ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre sadece yüzde 0,1 arttı. Bu Şubat 2021'den bu yana görülen en düşük enflasyon olarak kayıtlara geçti. Mart ayında fiyatlar yıllık yüzde 0,7 artmıştı.

Ekonomistler Nisan ayında fiyatların yıllık yüzde 0,4 arttığını tahmin ediyorlardı.

Nisan ayında üretici fiyatlarında düşüş derinleşti. Üretici fiyat endeksi Nisan'da Mayıs 2020'den bu yana görülen en hızlı dışışı yaşadı. Son 7 aydır gerileyen üretici fiyatları Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 düştü. Ekonomistler yüzde 3,2 düşüş bekliyorlardı. Fiyatlar Mart ayında yüzde 2,5 düşmüştü.

Üretici fiyatları Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşerken, tüketici fiyatları da yüzde 0,1 geriledi.