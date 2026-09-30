Çin'de imalat 2 ay sonra yeniden büyümede: PMI eylülde 50,1'e yükseldi

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Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre resmi imalat PMI, ağustosta 49,8 iken eylülde 50,1 seviyesine çıktı. Veri, 50,1 olan piyasa beklentisiyle uyumlu gerçekleşti. 50 eşik seviyesi, ekonomik aktivitede büyüme ile daralma arasındaki sınırı oluşturuyor.

Alt kalemlerde yeni siparişler endeksi 50,5'e, üretim endeksi ise 51,7'ye yükseldi. Büyümeye dönüşte ekipman imalatı, yüksek teknoloji bağlantılı sektörler ve tüketim mallarındaki hızlanma öne çıktı. Hava koşullarına bağlı aksaklıkların hafiflemesiyle fabrikaların yeniden tam kapasiteye dönmesi de etkili oldu.

Yapay zeka patlaması fabrikaları destekledi

İmalattaki toparlanmada küresel yapay zeka donanımı talebinin artması önemli rol oynadı. Özel sektör tarafından hesaplanan RatingDog imalat PMI da eylülde 52,1 seviyesinde gerçekleşerek resmi veriyi teyit etti.

İmalat dışı tarafta da toparlanma görüldü. Hizmetler ve inşaatı kapsayan resmi imalat dışı PMI, ağustostaki 49,0 seviyesinden eylülde 50,2'ye çıktı. Hizmet sektöründe faaliyet artarken, inşaat tarafında iş aktivitesi yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Pekin'den yeni destek paketi

Açıklanan finansal destek paketi, küresel piyasalarda temkinli bir beklentiyle karşılandı. Yatırım bankalarından Nomura, atılan bu hedefli adımların makroekonomik büyümeyi güçlü bir şekilde canlandırmak adına yetersiz kalacağı görüşünü paylaşıyor. Buna karşın Goldman Sachs, paketin anlık büyüme oranlarına katkısından çok, ekonomi yönetiminin müdahale kararlılığını gösteren stratejik bir politika sinyali olduğunu vurguluyor; aynı zamanda konut kredisi desteklerinin tüketici talebini tetikleyerek sektörel satışları kısa vadede canlandırabileceğini öngörüyor.