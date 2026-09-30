Çin'de imalat aktivitesi yeniden genişleme seyrine girdi

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Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS) yayımladığı verilere göre, İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde geçen aya göre 0,3 puan artarak 50,1 oldu. İmalat aktivitesi, önceki 2 aydaki daralmanın ardından yeniden genişleme seyrine girdi.

İmalat PMI içinde üretim alt endeksi 1,3 puan artışla 51,7'ye yükseldi. Talepteki değişimi gösteren yeni siparişler alt endeksi ise 0,1 puan azalarak 50,5'e gerilese de genişleme seyrini sürdürdü.

NBS istatistikçisi Huo Lihui yaptığı açıklamada, eylül ayında imalat sektörünün büyük bölümünde iş ortamının iyileştiğini, anket yapılan 21 iş kolunun 12'sinde aktivite artışı bildirildiğini belirtti.

Üretimdeki artışa bağlı olarak şirketlerin tedarik hacminin arttığına işaret eden Huo, tedarik alt endeksinin 0,5 puan artışla 51'e yükseldiğine dikkati çekti.

İmalat sanayi PMI, Aralık 2025'te 50,1'e yükselerek 8 ay sonra ilk kez genişleme seyrine girmişti. Endeks, ocakta 0,8 puan, şubatta 0,3 puan azalarak 49'a gerilemiş, martta 1,4 puan artarak 50,4'e yükselmişti. Nisanda 0,1, mayısta 0,3 puan gerileyen endeks, haziranda 0,3 puan artarak yeniden genişleme seyrine girmişti. Endeks temmuzda 1,1 puan azalarak 49,2'ye gerilemiş, ağustosta ise 0,6 puan artarak 49,8 olmuştu.

İmalat dışı PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI endeksi de eylülde 1,2 puan artışla 50,2'ye yükseldi.

Endeks, önceki 2 aydaki daralmayı aşarak yeniden genişleme seyrine girdi.

İmalat dışı PMI, Aralık 2025'te 50,2 ile yılı genişleme bölgesinde tamamladıktan sonra ocakta 49,4'e gerilemiş, şubatta 49,5'e, martta ise 50,1'e yükselmişti. Nisanda 49,4'e gerileyen endeks, mayısta 50,1'e, haziranda 50,2'ye çıkarak yeniden genişleme seyrine girmişti. Endeks, temmuzda 1,2 puan gerileyerek 49 olmuş, ağustosta ise sabit kalmıştı.

İmalat ve imalat dışı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin satın alma yöneticilerinin değerlendirmeleriyle hazırlanan PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerde artışa, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.