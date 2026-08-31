Çin'de imalat canlandı, ancak ekonomistler temkinli!

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Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından pazartesi günü yayımlanan ankete göre, resmi imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) temmuzdaki 49,2 seviyesinden ağustosta 49,8'e yükseldi. Endeks, büyüme ile daralmayı ayıran 50 eşiğinin altında kalmayı sürdürdü. Veri, Wall Street Journal anketindeki 49,5'lik ekonomist beklentisinin ve Reuters anketinin 49,6'lık medyan tahmininin üzerinde gerçekleşti.

Talep ve üretim genişleme bölgesine döndü

Üretim alt endeksi temmuzdaki 49,9 seviyesinden ağustosta 50,4'e çıktı. Toplam yeni siparişler alt endeksi 48,5'ten 50,6'ya yükselirken, yeni ihracat siparişleri 49,6'dan 50,1'e toparlandı.

Hizmet ve inşaatı kapsayan imalat dışı PMI ise 49,0'da sabit kaldı; bu seviye Aralık 2022'den bu yana görülen en zayıf düzey oldu. Hizmet faaliyetini izleyen alt endeks 49,3'te değişmezken, inşaat alt endeksi 47,0'dan 46,9'a geriledi.

Ekonomistlerden temkinli yorum

Pinpoint Asset Management Başkanı ve Baş Ekonomisti Zhiwei Zhang, ekonominin toparlandığı sonucuna varmak için henüz erken olduğunu belirtti.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu analisti Zhang Liqun ise imalat PMI'ın daralma bölgesinde kalmasıyla işletme güveninin istikrarsız seyrettiğini söyledi. Zhang, "Kamu mallarına yönelik hükümet yatırımları, işletmelerin siparişlerini etkin biçimde artıracak, işletme güvenini pekiştirecek ve ekonomik istikrara katkı sağlayan unsurları güçlendirecek şekilde sürdürülmeli ve güçlendirilmelidir" dedi.

Büyümede baskı sürüyor

Ay içinde açıklanan veriler, mal tüketimi ve sanayi üretimindeki yavaşlamayla birlikte büyümenin yılın ikinci yarısının başında baskı altında kaldığını ortaya koydu. Sabit sermaye yatırımlarındaki düşüş sürerken, beş yılı aşkın süredir durgunluk yaşayan konut piyasası halen dip arıyor.

İhracat, yapay zeka bağlantılı sevkiyatlara yönelik güçlü talebin Çin yapımı ileri teknoloji ürünlerinin fiyatlarını yukarı çekmesiyle büyümenin itici gücü olmayı sürdürdü. Ancak iç talebe bağımlı üreticilerdeki kâr baskısı, genel sanayi kârlarını aşağı çekti.