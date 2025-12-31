Çin'de imalat faaliyetleri mart ayından bu yana ilk kez büyüdü

Çin ekonomisi, aralık ayında imalat faaliyetlerinde yaşanan toparlanma ile yılı beklentilerin üzerinde bir performansla kapattı. Resmi veriler, fabrika faaliyetlerinin mart ayından bu yana ilk kez büyümeye geçtiğini ortaya koydu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Resmi İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralık ayında 50,1’e yükseldi. Böylece endeks, ekonomistlerin 49,2 olan beklentisini aşarken, kasım ayındaki 49,2 seviyesinin de üzerine çıktı. PMI’da 50’nin üzerindeki değerler sektörde genişlemeye işaret ediyor.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise kasım ayındaki 49,7’den 50,7’ye çıkarak ekonomide daha genel bir iyileşme sinyali verdi. Hizmetler ve inşaatı içeren imalat dışı PMI da aynı dönemde 49,5’ten 50,2’ye yükseldi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Baş İstatistikçisi Huo Lihui, aralık ayında yeni siparişlerde artış görüldüğünü belirterek, bunun imalat sektöründe hem üretim hem de talepte “belirgin bir genişlemeye” işaret ettiğini söyledi.