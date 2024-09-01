Çin'de imalat PMI 6 ayın en düşüğünde

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Temmuz ayındaki 49,4'ten Ağustos ayında 49,1'e geriledi. Böylece üst üste altı ayda yaşanan düşüşle birlikte son 4 ayda büyümeyi daralmadan ayıran 50 puanın altında kalındı. Piyasa beklentisi endeksin 49,5'e doğru hafif yukarı harekete edeceği yönündeydi.

Üreticiler, fabrika çıkış fiyatlarının 14 ayın en kötüsü olduğunu, Temmuz ayındaki 46,3'ten Ağustos'ta 42'ye düştüğünü bildirdi. Yeni yurt içi ve ihracat siparişleri alt endeksleri ise negatif bölgede kalmaya devam etti. Bu dönemde üreticiler işe alımları durdurdu.

Analist, ihracat yavaşlarken tüketici teşviklerine ihtiyaç olduğunu düşünüyor.

İmalat dışı sektörleri ölçen PMI verisi ise hafif bir yukarı hareketle Temmuz ayındaki 50,2'den 50,3'e yükseldi.

Tüm sektörleri için alan genel endeks 50,2 puandan 50,1 puana gerilemesine rağmen eşik değerin üzerinde kaldı.