Çin'de imalat PMI haziranda yeniden genişleme bölgesine çıktı

Çin'de imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), haziran ayında yeniden genişleme bölgesine yükseldi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, imalat PMI haziranda bir önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak 50,3 oldu. Böylece endeks yeniden 50 eşik değerinin üzerine çıktı.

Şirket büyüklüklerine göre büyük ölçekli işletmelerin PMI'ı 0,4 puan düşüşle 50,7'ye gerilerken, orta ölçekli işletmelerin PMI'ı 1,9 puan artarak 50,5'e yükseldi. Küçük ölçekli işletmelerde endeks ise 0,3 puan azalarak 48,2 oldu.

Beş alt endeksten üretim ve yeni siparişler 50 seviyesinin üzerinde kalırken, ham madde stokları, istihdam ve tedarikçi teslimat süreleri 50 eşiğinin altında gerçekleşti.

İmalat dışı sektörlerde faaliyet endeksi haziranda 0,1 puan artarak 50,2'ye yükseldi. İnşaat sektörü endeksi 0,2 puan artışla 49,0, hizmet sektörü endeksi ise 0,1 puan yükselişle 50,4 oldu.

Hizmet sektöründe telekomünikasyon, yayıncılık ve uydu iletişimi, internet yazılımı ve bilgi teknolojileri hizmetleri, parasal ve finansal hizmetler ile sigortacılık alanlarında faaliyet endeksleri 55 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Hava taşımacılığı ve gayrimenkul sektörlerinde ise endeks 50 eşiğinin altında kaldı.

Çin bileşik PMI üretim endeksi de haziranda 0,1 puan artarak 50,6'ya çıktı. Veriler, şirketlerin üretim ve ticari faaliyetlerindeki genel genişlemenin sınırlı ölçüde hızlandığına işaret etti.