Çin'de imalat sektörü aktivitesinde yeniden daralma sinyali

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) açıkladığı imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde geçen aya göre 0,7 puan gerileyerek 49,5'e düştü.

İmalat PMI, Kovid-19 sonrası toparlanma işaretlerinin görüldüğü 2023'ün ilk üç ayındaki yükselişin ardından marttan itibaren daralma seyrine girmiş, eylülde uzun süre sonra ilk kez büyüme eşiği olan 50 puanı aşmıştı.

Analistler, imalat aktivitesindeki beklenmedik düşüşün, ekonomik toparlanmadaki kırılganlığın sürdüğünün ve reel ekonomiye yönelik daha fazla destek politikasına ihtiyacın işareti olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ekimde imalat sanayisinde yeni siparişler alt endeksi 50,7'den 49,5'e, yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise 47,8'den 46,8'e geriledi.

İmalat dışı PMI

İmalat dışı PMI da 51,7'den 50,6'ya gerilese de büyüme eşiğinin üzerinde kaldı. Endeks eylülde 5 ay sonra ilk kez yükselmişti.

Gayrimenkul sektöründeki borç problemlerinin etkilerinin hissedildiği inşaat sektörü alt endeksi, 56,2'den 53,5'e düşerken aktivite geçen ayki yükseliş ivmesini kaybetti.

İmalat ve imalat dışı bileşik PMI endeksi ise eylülde 52 puan iken ekimde 50,7'ye geriledi.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalmaya işaret ediyor.