Çin'de imalat sektörü büyümesi 4 ayın en düşük seviyesinde

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Endeks, büyüme ile daralmayı ayıran 50 seviyesinin üzerinde kalırken, resmi imalat PMI aynı dönemde 50,3'ten 49,2'ye gerileyerek daralmaya işaret etti.

Yeni siparişlerdeki büyüme ocak ayından bu yana en düşük hızına inse de siparişler üst üste 14'üncü ay arttı. İhracat siparişleri mayıs ve hazirandaki daralmanın ardından sınırlı büyümeye dönerken, üretim artışı dört ayın en zayıf seviyesinde gerçekleşti.

İmalatçılar istihdamı üst üste ikinci ay artırdı. İşe alım hızı, artan siparişler ve üretimin etkisiyle Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Satın alınan girdi stokları sekizinci ay artarken, şirketler satın alma faaliyetlerini Kasım 2025'ten bu yana ilk kez azalttı.

Girdi maliyetlerindeki enflasyon altı ayın en düşük seviyesine gerilerken, üretici satış fiyatları yatay seyretti. Şirketler gelecek 12 aylık üretim görünümüne ilişkin iyimserliğini korudu. Çin ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 4,3 ile üç yılı aşkın sürenin en düşük büyümesini kaydetmişti.