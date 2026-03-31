Çin’de imalat sektörü yeniden büyümeye geçti

İmalat dışı PMI da büyüme bölgesine döndü. Hizmet ve inşaat faaliyetlerini kapsayan endeks şubat ayındaki 49,5 seviyesinden 50,1’e çıktı. Hizmet alt endeksi 49,7’den 50,2’ye yükselirken, inşaat alt endeksi 48,2’den 49,3’e çıktı ancak gayrimenkul sektöründeki zayıflığı sürdürdü.

Alt endeksler üretim ve yeni siparişlerde genişlemeye işaret ederken, hammadde stokları, istihdam ve teslimat süreleri daralma bölgesinde kaldı. Ulusal İstatistik Bürosu Baş İstatistikçisi Huo Lihui, fabrikaların şubat ortasındaki uzun tatil sonrası üretime hızla dönmesinin mart ayında ivme sağladığını belirtti.

Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle artan navlun ücretleri ve ithal emtia maliyetleri imalat sektörünü baskıladı. Huo, ham madde girdi fiyatları endeksinin %63,9, fabrika çıkış fiyatları endeksinin ise %55,4 oranında yükseldiğini açıkladı.

Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki şokun uzun vadede yeşil ürün üreticilerine avantaj sağlayacağını, küresel talebin ise olası geniş çaplı politika gevşemeleriyle güçlü kalabileceğini belirtiyor. Citi ekonomistleri, talebin korunması halinde Çin’in “dünyanın fabrikası” konumunu daha da güçlendirebileceğini ifade etti. Goldman Sachs ekonomistleri ise enerji güvenliği önceliğinin nükleer santral yatırımları, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçların yaygınlaşmasını hızlandıracağını, Çin’in bu alanlarda küresel kaymayı lehine çevirebileceğini vurguladı.

Capital Economics ekonomisti Zichun Huang, Çin’in imalat faaliyetlerinin Orta Doğu’daki savaş nedeniyle büyük ölçüde olumsuz etkilenmesinin beklenmediğini belirtti. Huang, mart ayı PMI verilerinin geçen yılın sonundan bu yana devam eden ekonomik toparlanmanın Orta Doğu’daki gelişmelerle henüz sekteye uğramadığını gösterdiğini ifade etti.

İran savaşı etkisinin önümüzdeki aylarda artmasının beklendiğini ancak Çin’in diğer ülkelere kıyasla daha az kırılgan göründüğünü vurgulayan Huang, çatışmanın daha da tırmanmaması halinde Çin’in yalnızca sınırlı bir darbe alacağını söyledi.