Çin'de imalat sektöründe daralma sürdü! Hizmet sektörü toparlandı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, resmi imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ağustos ayında Temmuz ayındaki 49,3'ten 49,4'e hafifçe yükseldi. Ancak bu sonuç, ekonomistlerin 49,5'lik beklentisinin altında kaldı ve faaliyetlerde daralmaya işaret eden 50 eşiğinin altında art arda beşinci ay oldu.

Üretim alt endeksi Ağustos'ta 50,5'ten 50,8'e yükselirken, toplam yeni siparişler alt endeksi 49,4'ten 49,5'e, yeni ihracat siparişleri ise 47,1'den 47,2'ye çıktı.

İstatistik Bürosundan Zhao Qinghe'ye göre, tekstil ve giyim, ahşap işleme ve mobilya ile kimyasallar sektörlerinde hem üretim hem de yeni sipariş alt endeksleri 50'nin altına düşerek zayıf çıktı ve talebe işaret etti. Buna karşın, ilaç ve bilgisayar, iletişim ve elektronik ekipman sektörleri hem üretim hem de talep açısından genel imalat seviyesini aştı.

Bu arada, hizmet ve inşaat faaliyetlerini kapsayan Çin'in imalat dışı PMI'ı Ağustos ayında Temmuz ayındaki 50,1'den 50,3'e yükseldi. Hizmet faaliyetleri alt endeksi 50,0'dan 50,5'e çıkarken, inşaat alt endeksi 50,6'dan 49,1'e geriledi.

Zhao, sermaye piyasası hizmetleri, demiryolu ve hava taşımacılığı ile telekomünikasyon sektörlerindeki hızlı genişlemenin hizmet faaliyetlerini canlandırdığını ve sermaye piyasası hizmetleri alt endeksinin art arda ikinci ay 70'in üzerine çıktığını belirtti. Buna karşılık, perakende ve emlak sektörleri 50 eşiğinin altında kalarak zayıf bir momentum sergiledi.