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Çin’de imalatın daralması bekleniyor

Çin'de imalat PMI'ın daralma bölgesinde kalması, ancak bir miktar yükselmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Çin’de imalatın daralması bekleniyor
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Moody's Analytics, Çin'in fabrika faaliyetlerinin temmuz ayında daralma bölgesinde kalmasını, ancak önceki aya göre biraz iyileşme göstermesi bekleniyor.

Moody's Analytics haftalık Asya-Pasifik ekonomik görünüm raporuna göre, imalat sektörü satın alma yöneticisi endeksinin (PMI) temmuz ayında 49,8'e yükselerek Haziran'daki 49,5'in biraz üzerinde olacağını öngörülüyor.

Raporda, "Parasal teşvik 22 Temmuz'da açıklanmış olsa da PMI rakamlarını etkilemek için çok az ve çok geç olacak." denildi.

Üretimde hafif bir artış görülmesi beklenirken, yeni siparişlerin büyük olasılıkla düşeceği de öngörüldü.

Çin'in resmi PMI verileri çarşamba günü açıklanacak.

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