Çin’de imalatın toparlanması daralmadan kurtulmaya yetmedi

Çin'de imalat sektörü kasım ayında üretim ve talebin güçlenmesiyle hafif toparlandı. Ancak sekizinci ay üst üste daralma bölgesinde kaldı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, resmi imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında 49,2'ye yükseldi. Ekim ayında bu rakam 49,0 seviyesindeydi. Bu sonuç, ekonomistlerin 49,3 tahmininin altında kaldı.

Üretim alt endeksi kasımda ekim ayındaki 49,7'den 50,0'a yükseldi. Toplam yeni siparişler alt endeksi ekim ayındaki 48,8'den 49,2'ye çıkarken, yeni ihracat siparişleri kasımda, ekim ayındaki 45,9'dan 47,6'ya yükseldi.

Öte yandan, hizmet ve inşaat faaliyetlerini kapsayan imalat dışı PMI kasımda, ekim ayındaki 50,1'den 49,5'e geriledi.

İstatistik bürosu, tatil etkilerinin sona ermesiyle hizmet faaliyetlerini izleyen alt endeksin kasımda, ekim ayındaki 50,2'den 49,5'e düştüğünü belirtti. İnşaat alt endeksi 49,1'den 49,6'ya yükseldi ancak ülkenin uzun süredir devam eden emlak çöküşü nedeniyle yine daralma bölgesinde kaldı.