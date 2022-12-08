Çin'de inşaat sektörüne bir destek daha

Çin'de Bank of Communications Co (BoCom), hükümetin inşaat sektöründeki ciddi likidite sıkışıklığını hafifletme çağrısına yanıt vererek sekiz inşaat firmasına destek vereceğini açıkladı.

Çin'de birçok inşaat şirketinin borçlarını ödeyememesi ve konut inşaatlarını durdurmak zorunda kalmasının ardından, yetkililer ekonominin yaklaşık dörtte birini oluşturan inşaat sektörüne destek olmak için son haftalarda aldıkları tedbirleri artırıyor.

BoCom, gayrimenkul geliştirme kredileri, birleşme ve satın alma anlaşmaları için krediler ve tahvil yatırımları alanlarında Longfor, Gemdale ve Greentown da dahil olmak üzere çeşitli inşaat firmalarıyla iş birliğini artıracağını açıkladı.

BoCom da dahil olmak üzere Çin'in en büyük altı ticari bankası geçen ay inşaat şirketlerine en az 162 milyar dolarlık yeni kredi vermişti.