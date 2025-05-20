Çin’de istikrar politikası ve gevşeme tartışma yarattı

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu sözcüsü Li Chao, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in istihdam ve ekonomik istikrar politikalarının çoğunun haziran ayı sonuna kadar uygulanacağını ve ülkenin yabancı sermayeyi çekmek için daha fazla çaba sarf edeceğini söyledi.

Li Chao, Çin'in tüketim ve yatırımlarının istikrarlı bir büyüme gösterdiğini, ihracatının ise büyük dış baskılara karşı koyarak büyümeye devam ettiğini söyledi ve dış ortamda belirsizliklerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Gevşeme sadece marjinal faydalar sağlayabilir

Capital Economics'ten Zichun Huang, Çin Merkez Bankası'nın para politikasını daha da gevşetmesinin yalnızca marjinal faydalar sağlayabileceğini savundu.

Zichun Huang, “Tek başına mütevazı faiz indirimlerinin kredi talebini veya daha geniş ekonomik faaliyeti anlamlı bir şekilde artırması pek olası değil” dedi.

Çin Merkez Bankası bir ve beş yıllık kredi faiz oranlarının 10 baz puan düşürüldüğünü duyurdu. Ekonomist ayrıca, PBOC'nin bu ayın başlarında bir basın toplantısında yaptığı yönlendirmenin ardından bir faiz indirimi beklendiğini de sözlerine ekledi. Capital Economics, 2025 yılı sonuna kadar 40 baz puan daha faiz indirimi öngörüyor.