Çin'de kişi başına gelir ve harcama 2022'de büyüdü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, 2022 yılında Çin'de kişi başına gelir 2021 yılına göre yüzde 5,0 artarak 36 bin 883 yuan (5310 dolar) oldu.
2022 yılında kişi başına harcama da yüzde 1,8 artarak 24 bin 538 yuan (3533 dolar) seviyesinde gerçekleşti.
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