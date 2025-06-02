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Çin'de konut fiyatları mayıs ayında arttı

China Index Academy tarafından yayınlanan özel bir ankete göre, Çin'deki 100 şehirde yeni konutların ortalama fiyatı mayıs ayında yüzde 0,30 artarak destekleyici politikaların bir miktar etki yaratabileceğini gösterdi.

Haber Merkezi
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Çin'de konut fiyatları mayıs ayında arttı
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Artış, geçen ayki %0,14'lük artış oranının neredeyse iki katı oldu. Emlak araştırma enstitüsü WeChat hesabında yayınladığı bir raporda "Genel olarak, emlak piyasasına yönelik mevcut makro politika desteği artıyor" dedi.

Birinci ve ikinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatları bir ay öncesine göre artış gösterirken, Şanghay 100 şehirlik listenin başında yer aldı.

Yıllık bazda, yeni konutların ortalama fiyatları Nisan ayındaki %2,50'ye kıyasla %2,56 ile daha hızlı arttı.

Çin istatistik bürosu konut fiyatlarına ilişkin resmi verileri 16 Haziran'da açıklayacak.

İkinci el emlak fiyatları bir ay öncesine göre %0,71, yıllık bazda ise %7,24 düştü. Bu düşüşler Nisan ayındaki sırasıyla %0,69 ve %7,23'lük düşüşlerle kıyaslandı.

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