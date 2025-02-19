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Çin'de konut fiyatları ocak ayında sınırlı da olsa geriledi

Çin'de konut fiyatları ocak ayında düşüşünü hafifçe daraltmaya devam etti ve bu da Pekin'in politika yaklaşımının sıkıntılı emlak sektörünü istikrara kavuşturmaya yardımcı olduğunu gösterdi.

Haber Merkezi
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Çin'de konut fiyatları ocak ayında sınırlı da olsa geriledi
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The Wall Street Journal'ın çarşamba günü Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, hükümet tarafından ankete katılan 70 şehirdeki ortalama konut fiyatları ocak ayında aralık ayında kaydedilen yüzde 0,08'lik düşüşe kıyasla şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,07 düştü.

Geçtiğimiz ay 42 şehirde ay bazında konut fiyatlarında düşüş bildirildi. Bu, aralık ayındaki 43 şehirden bir şehir geri gelindiğini gösterdi.

Bir yıl öncesine kıyasla, büyük şehirlerdeki ortalama konut fiyatları ocak ayında yüzde 5,4 düştü ve aralık ayında kaydedilen yüzde 5,7'lik düşüşten daraldı. 70 şehirden 68'i geçen ay Aralık ayındakiyle aynı şekilde yıllık fiyat düşüşleri bildirdi.

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