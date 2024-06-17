Çin'de konut fiyatlarında düşüş devam ediyor

Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Mayıs 2024'te ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin hepsinde hem yeni hem ikinci el konut fiyatları geriledi. Yeni konut fiyatları mayısta yıllık bazda yüzde 3,9 azalırken Ekim 2014'ten bu yana en hızlı düşüşü kaydetti.

Mayısta "birinci kuşak kentler" olarak tanımlanan, ülkenin en fazla nüfusuna sahip 4 kenti Pekin, Şanghay, Şıncın ve Guangcou'da yeni konut fiyatları önceki aya göre yüzde 0,7, ikinci el konut fiyatları da yüzde 1,2 geriledi.

"İkinci kuşak" olarak tanımlanan 31 büyük ölçekli ve "üçüncü kuşak" olarak tanımlanan 35 orta ölçekli kentte ise yeni konut fiyatları önceki aya göre yüzde 0,7-0,8, ikinci el konut fiyatları ise yüzde 0,9-1 azaldı.

Ülkede yeni konut fiyatları 12 aydır, ikinci el konutfiyatları ise 13 aydır geriliyor. Hükümetin piyasayı canlandırmak için konut satışları ve yatırımlarını artırmaya yönelik teşviklerinin henüz beklenen etkiyi yaratmadığı gözleniyor.

Gayrimenkul yatırımları ve satışları azalıyor

Çin'de gayrimenkul yatırımları Ocak-Mayıs 2024 döneminde yüzde 10,1 azalarak son 2 yıldaki gerileyişini sürdürdü.

Gayrimenkul satışları ise ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre zemin alanı olarak yüzde 20,3, satış değeri olarak yüzde 27,9 azaldı.

Çin hükümeti, geçen ay gayrimenkul sektörünü canlandırmak için bitirildiği halde satılamayan konutstokunu eritmek üzere 300 milyar yuan (yaklaşık 41,4 milyar dolar) kaynak ayıracağını açıklamıştı.

Öte yandan Merkez Bankası ve Ulusal Mali Düzenleme İdaresi, emlak kredileri için asgari teminat bedelinin birinci el konutlarda yüzde 15, ikinci el konutlarda yüzde 25'e düşürüldüğünü, ayrıca emlak kredilerindeki kredi tavan limitlerinin ulusal düzeyde kaldırıldığını duyurmuştu.

Gayrimenkul sektöründeki durum

Çin'de gayrimenkul sektörü ve konut piyasasındaki daralma son 2 yıldır ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyen faktörlerin de başında yer alıyor. Ülkede gayrimenkul yatırımları 2022'de yüzde 10, 2023'te ise yüzde 9,6 gerilemişti.

Hükümet, son aylarda sektörde büyümeyi teşvik için konut satışlarındaki bazı kısıtlamalarını kaldırmış, yarım kalan konut projelerine öncelikli kredi imkanları sağlanacağını duyurmuştu.

Merkez Bankası, şubat ayında emlak kredileri için referans kabul edilen 5 yıllık kredi faizi oranını yüzde 4,20'den yüzde 3,95'e çekmişti. Ancak bu adımlar sektörde beklenen canlanmayı yaratamamıştı.