  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin'de konut fiyatlarında düşüş durdu
Takip Et

Çin'de konut fiyatlarında düşüş durdu

Çin'in emlak piyasası, Nisan ayında fiyat düşüşlerinin daralmasıyla iyileşme işaretleri gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin'de konut fiyatlarında düşüş durdu
Takip Et

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, takip edilen 70 şehirdeki ortalama konut fiyatları Nisan ayında bir önceki aya göre sabit kaldı, Mart ayında aylık %0,1'lik düşüş yaşanmıştı.

Mart ayında 41 olan konut fiyatlarında aylık bazda düşüş bildiren şehir sayısı Nisan ayında 17'ye geriledi.

Yıllık bazda, bu büyük şehirlerdeki ortalama konut fiyatlarında düşüş Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 5,0'dan %3,7'ye düştü.

Mart ayında 68 olan yıllık fiyat düşüşü görülen şehir sayısı Nisan'da 32 oldu.

Büro, değer bazında yeni konut satışlarının yılın ilk üç ayında %0,4 düştükten sonra Nisan ayında %1,9 gerilediğini açıkladı. Ocak-Mart döneminde %9,9 oranında gerileyen emlak yatırımları Nisan ayında %10,3 oranında azaldı.

Emlak geliştiricileri tarafından başlatılan yeni inşaatlar Ocak-Mart döneminde kaydedilen %24,4'lük düşüşe kıyasla Nisan ayında %23,8 azalarak hafif bir iyileşme gösterdi.

Küresel Ekonomi
Çin'in sanayi üretiminde büyüme yavaşladı
Çin'in sanayi üretiminde büyüme yavaşladı
Gerek Türkiye gerek Hindistan iyi ilişkileri korumak için frene basmalı
Gerek Türkiye gerek Hindistan iyi ilişkileri korumak için frene basmalı
Küresel ticaret savaşında pozitif ayrışabilir miyiz?
Küresel ticaret savaşında pozitif ayrışabilir miyiz?
Çin’den ABD, AB, Japonya ve Tayvan’a 'anti-damping' vergisi!
Çin’den ABD, AB, Japonya ve Tayvan’a 'anti-damping' vergisi!
Trump, ABD'li perakende devi Walmart’ı uyardı: Zam yapmayın
Trump, ABD'li perakende devi Walmart’ı uyardı: Zam yapmayın
ASEAN bölgesel para fonu planlarını yeniden canlandırıyor
ASEAN bölgesel para fonu planlarını yeniden canlandırıyor