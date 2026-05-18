Çin'de konut fiyatlarında düşüş hız kesti

Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere dayanan hesaplamalara göre, ülkenin en büyük 70 kentindeki konut fiyatları nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,19 geriledi. Mart ayında aylık düşüş yüzde 0,21 seviyesindeydi.

70 kentin 49'unda nisan ayında aylık bazda fiyat düşüşü görüldü. Bu sayı mart ayında 54 olmuştu.

Yıllık bazda ise 70 kentteki konut fiyatları nisanda yüzde 3,7 geriledi. Bu oran mart ayındaki yüzde 3,6'lık düşüşe göre sınırlı bir bozulmaya işaret etti. Nisan ayında 65 kentte yıllık bazda fiyat düşüşü kaydedildi. Bu sayı bir önceki ayla aynı kaldı.

2026'nın ilk dört ayında 70 kentteki konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 düştü.

Aynı gün açıklanan veriler, Çin'de gayrimenkul yatırımlarındaki daralmanın sürdüğünü de gösterdi. Buna göre, gayrimenkul yatırımları ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 13,7 geriledi.

Aynı dönemde yeni inşaat başlangıçları yüzde 22,0 düşerken, konut satışları değer bazında yüzde 14,6 azaldı.